ستيفاني: السايح أبلغني استعداد المفوضية لدعم نتائج مفاوضات القاهرة

التقت ستيفاني ويليامز المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الخميس، وذلك بمقر المفوضية.

قالت ستيفاني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” التقيتُ اليوم في طرابلس برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، واطلعته على الجولة الأخيرة القادمة من محادثات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة في 12 يونيو، لوضع الإطار الدستوري اللازم لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن”.

وأضافت ستيفاني:” أعرب السايح خلال اللقاء، استعداد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لدعم نتائج مفاوضات القاهرة، وأطلعني على الخطوات الحالية التي تتخذها المفوضية لضمان استعدادها لدعم العملية”.