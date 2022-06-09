المشري والمبعوث الفرنسي يتبادلان الرؤى حول العملية الانتخابية

بحث رئيس مجلس الدولة خالد المشري مع “بول سولير”، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا “ياتريس دوهيلين”.

وبينت السفارة الفرنسية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء تبادل الرؤى حول أهمية العملية الانتخابية وتنظيم الانتخابات في ليبيا.

وأكدت السفارة الفرنسية على دعم مجلسي النواب والدولة في حوارهما المقام بالقاهرة حول القاعدة الدستورية بوساطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وفي سياق منفصل أعرب رئيس مجلس الدولة ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز عن دعمهما لإنهاء العمل على المسار الدستوري.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن الجانبين التقيا أمس الأربعاء بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وأكد المشري موقف مجلس الدولة للخروج من حالة الانسداد السياسي، من خلال التوافق على أسس دستورية وقانونية سليمة؛ تمهيدا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي.

كما أطلعت المستشارةُ الأممية المشري على سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها في تونس، وعلى رأسها اجتماعات مجموعة العمل الأمنية الدولية بشأن ليبيا، التي تضمنت مناقشات مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ومع المجتمع الدولي.