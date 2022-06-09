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مصدر لـ218: إيقاف تصدير النفط من مينائي السدرة ورأس لانوف

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مصدر لـ218: مواطنون من منطقة الهلال النفطي يوقفون التصدير من ميناء السدرة، ويمهلون ناقلة نفط راسية في ميناء رأس لانوف فرصة حتى صباح الجمعة لتحميل آخر شحنة قدرها 600 ألف برميل قبل وقف التصدير.

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قناة 218 الليبية

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