الموت يغيب الصحفي والباحث السياسي عزالدين اللواج

بنغازي 09 يونيو 2022 (وال) – نعت الأوساط الثقافية والإعلامية والأكاديمية الخميس، الصحفي الدبلوماسي، والأكاديمي، والباحث السياسي عزالدين عبدالعاطي اللواج الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى ليلة البارحة إثر نوبة قلبية عن عمر ناهز ال 46 عاما.

الفقيد رحمه الله من مواليد مدينة بنغازي عام 1976، وتخرج في قسم العلوم السياسية بجامعة بنغازي العام 1998، وعمل في قطاع التربية والتعليم قبل أن يتم اختياره لتأسيس #صحيفة_قورينا التي تولّى رئاسة تحريرها وانطلقت بعددها الأول في 20 أغسطس 2007 ميلادي.

وجاء اختيار اللواج رحمه الله نتيجة رصانة كتاباته الصحفية وبروز مشاركاته في عديد الصحف المحلية والدولية، الورقية والإلكترونية، إضافة إلى إصداراته الجمّة في مجال العلوم السياسية والأنثربولجي.

كما التحق اللواج بالسلك الدبلوماسي عام 2008، وأوفد في مطلع العام نفسه لشغل منصب الملحق الإعلامي بسفارة ليبيا لدى المملكة المغربية وفيها تحصل على إجازة التخصص العالي الماجستير في جامعة محمد الخامس العريقة.

وساهم اللواج كإعلامي وباحث ومحلل سياسي في عديد القنوات التلفزيونية عقب عودته إلى بلاده في العام 2011 قبل أن يتم تعيينه عضوا في هيأة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة درنة.

وقد عانى الفقيد في الآونة الأخيرة تدهورا في حالته الصحية ، بسبب مضاعفات مرض السكري ومن بينها مشاكل ضعف النظر ، التي دخل على إثرها في حالة انعزال عن مختلف الأنشطة التي كان يرتادها وأدّت إلى فقده القدرة على الكتابة والقراءة التي شغلت شغفه وكونت فكره.

وانتقل اللواج إلى الرفيق الأعلى – فجر الخميس جراء نوبة قلبية مفاجئة تسببت في انقطاع الأكسجين عنه، وأدت لوفاته.

ووري جثمانه الطاهر بحضور مهيب من مختلف الأوساط الثقافية والإعلامية والأكاديمية، ظهر الخميس الموافق 09 يونيو 2022 ميلادي، بعد مسيرة من العطاء، وتعليمه لعديد البارزين في المجال الصحفي والأكاديمي.

وتنعى وكالة الأنباء الليبية بكامل طاقمها الفقيد الصحفي عز الدين اللواج داعية الله سبحانه بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. (وال – بنغازي)

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