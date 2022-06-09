كرموس: لا توجد شروط لمقاطعي جلسات مجلس الدولة بل هي مواقف وطنية

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس أنه لا توجد شروط لمقاطعي جلسات المجلس، بل هي مواقف وطنية تلاعبت عليها مجموعة محددة في مجلس الدولة لإنهاء أي توافق وطني يوصل البلاد للانتخابات والاستقرار.

وقال كرموس في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن البيان الصادر عن المقاطعين للمجلس يدعو إلى موقف وطني شجاع وعودة القرار للمجلس بعيدًا عن الخضوع لأفراد أو مجموعات من خارجه.

وأشار كرموس إلى أن البيان دعا إلى دعم التوافق الذي نتج عنه حكومة واحدة تستطيع أن تبسط سيطرتها على البلاد كلها وتفرض الأمن الذي يساعد على إجراء الانتخابات.

وأضاف: “معرفة عدد المقاطعين سهل، فعدد أعضاء المجلس 135، والذين حضروا الجلسة 53، والباقي مقاطعون”.

ورأى كرموس أن السبب الرئيسي في عدم خروج هذه البيانات بأسماء داعميها، هو الوضع الأمني وما تعرض له بعض الأعضاء الفاعلين من تهديدات موثقة لدى النائب العام وما يمارس من تهديد في بعض المنابر السياسية والإعلامية.