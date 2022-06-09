المنقوش: ناقشت مع “روزماري” تشجيع جهود ستيفاني لإنشاء قاعدة دستورية

حثت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ديكارلو روزماري وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش على تشجيع جهود المسار الدستوري الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.

وقالت المنقوش في تغريدة عبر “تويتر”: “تلقيت اتصالا من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزميري، ناقشنا آخر المستجدات السياسية، وتشجيع جهود مستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز لإنشاء قاعدة دستورية، وإجراء الانتخابات في أقرب وقت؛ لتحقيق مبتغى الليبيين وهو الانتخابات.

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة يرفض مشاورات اللجنة الدستورية المشتركة من مجلسي النواب والدولة، والتي تشرف عليها المستشارة الأممية ستيفاني وليامز بغية الوثول إلى قاعدة دستورية وقانونية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإجرائها في أسرع وقت.

وأنشأ الدبيبة لجنته الخاصة لإعداد قانون للانتخابات وأعلن إجراء الانتخابات البرلمانية دون الرئاسية في ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تلتقي اللجنة الدستورية المشتركة في العاصمة المصرية القاهرة بعد غد السبت لاستكمال مشاوراتها.