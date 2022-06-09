مدير إدارة التفتيش يطلع على صعوبات العمل بمنفذ راس اجدير

أدى مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية عميد عبدالسلام البركي اليوم الخميس جولة تفتيشية فجائية لمنفذ راس أجدير البري وكافة مكوناته.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن مدير الإدارة العامة للتفتيش اطلع على المشاكل والصعوبات التى تواجه سير العمل بالمنفذ ووضع الحلول لها وتسجيل العديد من الملاحظات التي سيتم نقلها للجهات العليا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وعقب زيارة المنفذ قام مدير الإدارة رفقة الدوريات بجولة تفتيشية على مديريات الأمن “زوارة، صبراتة، صرمان” ومكوناتها الأمنية التابعة لها.

وجرى الاطلاع على سير العملية الأمنية داخل هذه مديريات الأمن ومدى التزام رجال الأمن والشرطة بالضبط والربط، والاستماع إلى المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجه المديريات وتدوين كافة الملاحظات لعرضها على وزير الداخلية.