اتفاق أممي جزائري على تجنب أية أعمال استفزازية أو خطابات تحريضية في ليبيا

التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رمطان لعمامرة.

وليامز، وفي تغريدة عبر حسابها في تويتر، قالت: “سعدتُ بلقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رمطان لعمامرة. وناقشت معه التطورات الأخيرة في ليبيا والمنطقة”.

وتابعت: “وجدد الوزير لعمامرة موقف بلاده بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية هو بتصويت الليبيين في انتخابات شفافة وشاملة. وفي هذا الصدد، أعرب الوزير عن دعم الجزائر الكامل لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، وضرورة إنهاء العمل في المسار الدستوري الذي يملكه ويقوده الليبيون خلال الجولة القادمة والأخيرة للجنة مجلسي النواب والأعلى للدولة، والتي ستنعقد في القاهرة خلال الفترة 12-19 يونيو، بهدف إعادة بناء الإجماع على مسار دستوري/انتخابي متين لتمكين إجراء الانتخابات الوطنية”.

وأضافت: “واتفقنا على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار على الأرض وتجنب أية أعمال استفزازية أو خطابات تحريضية”.