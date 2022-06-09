أبوجناح يشدد على ضرورة الإسراع في تهيئة المراكز الصحية بطرابلس المركز

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة، لعدد من المرافق الصحية الواقعة ببلدية طرابلس المركز، تمهيداً لتشغيلها لتلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لأبوجناح للمراكز الصحية الخاضعة للصيانة في بلدية طرابلس المركز، رفقة عدد من أعضاء المجلس البلدي، وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة شملت المركز الصحي هايتي، والمركز الصحي ميزران، والعيادة المركزية للأسنان، وذلك لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة الجارية فيها واستلام المشاريع وفق التواريخ المحددة.

يشار إلى أن المرافق الصحية التي جرى تفقدها، تخضع لأعمال صيانة مدنية شاملة وتجهيز متكامل، وذلك دعمًا لجهود تعافي القطاع الصحي العام، بتجهيز المرافق الصحية وتوفير احتياجاتها وصيانتها.

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