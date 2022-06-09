المنفي يؤكد على حلحلة مشاكل قطاع النفط لما يمثله من أهمية | أخبار ليبيا 24

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أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي اليوم الخميس. على أهمية حلحلة الإشكاليات التي تعيق عمل قطاع النفط، لما يمثله النفط من أهمية كبيرة لليبيين.

وأوضح المنفي خلال لقائه وزير النفط والغاز محمد عون أن النفط هو المورد الأساسي للاقتصاد الوطني.

وشدد رئيس المجلس على ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط، والشركات النفطية لضمان النهوض بهذا القطاع المهم.‏

وقدم عون إحاطةً للمنفي تناول فيها عدداً من الملفات الخاصة بسير عمل المؤسسات والشركات النفطية.

كما قدم شرحاً عن سير إنتاج النفط والغاز بالحقول والموانئ النفطية، موضحاً بعض التحديات التي تواجه تطوير القطاع في مختلف أنحاء البلاد.

وتابع اللقاء كذلك ما يتعلق بعمل وزارة النفط والغاز، واستعرض بعض الإشكاليات التي تواجه القطاع.