النائب العام: هيئة النيابة العامة هي الحامي للحريات والحقوق والضامن لها فيجب ترجمة ذلك حقيقة وعملاً

التقى النائب العام الصديق الصور الاثنين بالمحامين العامين في نطاق دوائر محاكم استئناف: بنغازي؛ البيضاء؛ طبرق؛ الخمس؛ بحضور رؤساء النيابات الابتدائية بدوائر الاختصاص ذاتها؛ ومجموعة من أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام، وذلك في إطار مراجعة مستهدف تطوير العمل القضائي والإداري في سلك النيابة العامة؛ والوقوف على ما يعترض سير عملها.

النائب العام، وفي كلمته التي نقل تفاصيلها مكتبه الإعلامي، قال: إن “هيئة النيابة العامة هي الحامي للحريات والحقوق والضامن لها؛ فيجب ترجمة ذلك حقيقة وعملاً من خلال تنظيم العمل؛ وتجويده؛ وتعزيز الثقة في قدرة سلطة التحقيق على إنفاذ القانون”.

وأضاف قائلاً: إن “لقاء اليوم يأتي في إطار تقييم عدالة وكفاءة الإجراءات خلال النصف الأول من هذه السنة؛ ومراجعة نتائج التفتيش على العمل القضائي بحسبانه أساس رسم سياسة إدارة النيابة العامة؛ وتدارك القصور في أدائها”.

وبحث النائب العام، بحسب المكتب الإعلامي، آلية التفتيش على الجهات الضبطية؛ وأهمية مخرجاتها في قراءة الواقع الأمني وتخطيط معالجته مع الجهات التنفيذية بمستوياتها جميعها، مستعرضاً مؤشرات القصور في العمل؛ منبهاً إلى ضرورة ترشيد أعضاء النيابة العامة عند تسييرهم للإجراءات الجنائية؛ وحثهم على المبادرة إلى اتخاذ إجراءات تتناسب مع خطورة الحوادث الجنائية التي يتصلون بها؛ وتخصيص حيز من الوقت لمقابلة ذوي ضحايا الجرائم أو الانتهاكات؛ والاستماع إلى مظالمهم؛ واستيضاح ماغمَّ في العرائض المقدمة منهم.

كما تناول اللقاء مراجعة المستهدفات خلال الفترة الماضية؛ ونسب الإنجاز على صعيد التدريب؛ ومشروع تحول النيابة العامة إلى أنموذج العمل الرقمي؛ واستجابة النيابة العامة لمقتضيات حماية حقوق الإنسان وضمانها وتعزيزها؛ والإسهام في دعم منظومة العدالة ؛ وتحقيق الأمن العام والاستقرار.