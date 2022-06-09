بعد 6 سنوات.. القبض على قاتلة الطفلة ميار في بنغازي

كشف مكتب النائب العام عن تمكن قسم شؤون ضبط المعلوماتية والاتصالات بالمكتب، بالتعاون مع قسم النجدة بنغازي، من القبض على قاتلة الطفلة ميار أحمد عاشور بعد نحو 6 سنوات من خطفها وقتلها في منطقة الزهراء بورشفانة.

وأوضح مكتب النائب العام في منشور، أن تقرير الطبيب الشرعي عزى سبب الوفاة إلى تعرض المغدورة إلى عنف لا يتناسب مع عمرها، تمثّل في أثر قيد حول معصميْها، وضرب بأداة صلبة على رأسها وصدرها، نجم عنه تكسر أضلعها، وتهتك رئتها، ونزف حاد أدى إلى ضغوط على رئتيها حتى توقف تنفسها.

وأسفرت تدابير الملاحقة القضائية عن معرفة الفاعلة، وتحديد مكان اختفائها من قبل قسم شؤون ضبط المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام، وترتَّب على ذلك ضبطها بالتعاون مع قسم النجدة بنغازي.

وكانت الطفلة ميار عاشور البالغة من العمر خمس سنوات اختُطفت في أكتوبر 2016، من أمام منزل عائلتها في منطقة الزهراء بورشفانة، أثناء حفل زفاف شقيقتها وقد عُثر على جثتها ملفوفة في غطاء صوفي بحقيبة سفر، في طريق المعمورة.

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