النائب العام: ضبط قاتلة “ميار” طفلة الخمس سنوات بعد 6 أعوام من الجريمة

أعلن النائب العام الصديق الصور، اليوم الخميس، ضبط قاتلة الطفلة ميار أحمد عاشور.

النائب العام، وفي بيان له، قال: “على خلفية متابعة النيابة العامة لواقعة خطف الطفلة ميار أحمد عاشور؛ البالغة من العمر خمس سنوات؛ لغرض إرغام أهلها على دفع فدية مالية؛ التي عُثِرَ عليها في مزرعةٍ مهجورةٍ مقتولةً بتاريخ 2016/11/3 ؛ ومحفوظةً جثتها التي تحلَّلت في حقيبة ملابس على الهيئة التي كانت عليها عند خطفها من أمام منزل أسرتها؛ وهي ترتدي ثوب فرح بمناسبة مراسم زفاف أختها؛ وقد عَزَى الطبيب الشرعي سبب الوفاة إلى تعرض المغدورة إلى عنف لا يتناسب مع عمرها تمثَّل في أثر قيدٍ حول معصميْها ؛ وضربٍ بأداة صلبة على رأسها وصدرها؛ نجم عنه: تكسُّر أضلعها؛ وتهتُّك رئتها؛ ونزفٍ حادٍّ أدى إلى ضغوط على رئتيْها حتى توقَّفَ تنفسها”.

وتابع: “وقد أسفرت تدابير الملاحقة القضائية عن معرفة الفاعلة؛ وتحديد مكان اختفائها من قبل قسم شؤون ضبط المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام؛ وترتَّب على ذلك ضبطها بالتعاون مع قسم النجدة – بنغازي”.