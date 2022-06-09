«هدية»: غياب «صنع الله وتنتوش» عن «اجتماع سرت» أمر غير مقبول

قال رئيس لجنة مناقشة ودراسة مخرجات اجتماع سرت المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب رقم (41) لسنة 2022، النائب” زايد هدية”، إن اللجنة اختتمت أعمالها في 8 يونيو من الشهر الجاري.

وأوضح هدية، أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول في 6 يونيو من هذا الشهر لمناقشة اجتماع سرت الذي انعقد في 31 مايو من الشهر الماضي، وناقشت أيضا ما ورد في كلمة رئيس مجلس النواب بحضور أعضاء مجلس النواب الذين ناقشوا في الاجتماع الأول عدة موضوعات منها المفوضية العليا للانتخابات والأجهزة الرقابية والنائب العام.

وأضاف هدية، أنه في اليوم الثاني تم دعوة الأجهزة الرقابية وإدارة مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ولجنة المالية بمجلس النواب وتم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة فيما ورد في اجتماع 31 مايو المنعقد في سرت وكذلك كلمة رئيس مجلس النواب .

ونوه رئيس اللجنة النائب زايد هدية، بأن رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب “عمر تنتوش ” تغيب عن الحضور رغم التواصل معه وطلبه لبعض الأمور اللوجستية التي تم توفيرها لنتفاجأ في اليوم الذي يليه بأنه قد اجتمع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال وكذلك رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، وأن ذلك يمثل رأيه كنائب ولا يمثل لجنة المالية التي حضر عنها “مهدي الأعور” وتم مناقشة عدة أمور منها الميزانية العامة للدولة، وسوف يتم إعداد تقرير كامل ومفصل يخص هذا الاجتماع الذي خلص إلى توصيات ستعرض على مجلس النواب من خلال رئيس مجلس النواب والتي ستسلم له يوم الإثنين المقبل لعرضها على أعضاء المجلس يوم الثلاثاء المقبل في الجلسة المنعقدة في سرت .

وأضاف رئيس اللجنة، أن المؤسسة الوطنية تغيبت أيضاً رغم مناشدات رئيسها لما يمر به قطاع النفط من تهالك البنية التحية، مشيراً إلى أنه كان يجب على رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الحضور لهذا الاجتماع الهام الذي يلبي احتياجات هذا القطاع ومناقشة الميزانية المطلوبة للنهوض بالقطاع الذي يعتبر مصدر دخل الليبيين.

واختتم هدية، قائلا:” أن تغييب مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط دون مبررات عن هذا الاجتماع المهم، وكذلك تغييب رئيس لجنة التخطيط والمالية وعدم تواصله مع اللجنة يعتبر أمر غير مقبول، مؤكدا أن مجلس النواب مستمر في أعماله، وأن هناك لائحة تنظم عمل مجلس النواب وهي القانون رقم (4) لسنة 2014″.