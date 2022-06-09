زايد هدية: تغيب صنع الله وعمر تنتوش عن اجتماع سرت «أمر غير مقبول»

قال رئيس لجنة مناقشة ودراسة مخرجات اجتماع سرت المنعقد في 31 مايو، النائب زايد هدية، إن تغيب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ورئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة بمجلس النواب عمر تنتوش «أمر غير مقبول».

وأضاف هدية، في بيان، أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب رقم (41) لسنة 2022 ناقشت في اليوم الأول لاجتماعها الثلاثاء الماضي، ما ورد في كلمة رئيس مجلس النواب، إضافة إلى عدة موضوعات منها «المفوضية العليا للانتخابات والأجهزة الرقابية والنائب العام».

وتابع أنه جرى دعوة الأجهزة الرقابية وإدارة مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ولجنة المالية بمجلس النواب، في اليوم الثاني الأربعاء، لمناقشة عديد الموضوعات المهمة فيما ورد في اجتماع 31 مايو المنعقد في سرت وكذلك كلمة رئيس مجلس النواب.

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هدية: تنتوش يمثل نفسه كنائب ولا يمثل لجنة المالية

وأوضح هدية أن رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة عمر تنتوش تغيب عن الحضور «على الرغم من التواصل معه وطلبه لبعض الأمور اللوجستية»، التي جرى توفيرها، متابعا: «تفاجئا في اليوم الذي يليه أنه اجتمع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال وكذلك رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، وأن ذلك يمثل رأيه كنائب ولا يمثل لجنة المالية التي حضر عنها مهدي الأعور».

توصيات أمام مجلس النواب

وأشار إلى أن الاجتماعات ناقشت عدة أمور، منها الميزانية العامة للدولة، والتي سيجرى إعداد تقرير كامل ومفصل يخص هذا الاجتماع الذي خلص إلى توصيات لعرضها على مجلس النواب، والتي ستسلم لرئيس المجلس يوم الإثنين المقبل لعرضها على النواب يوم الثلاثاء في الجلسة المنعقدة في سرت.

وأضاف رئيس اللجنة أن «المؤسسة الوطنية تغيبت أيضا على الرغم من مناشدات رئيسها لما يمر به قطاع النفط من تهالك البنية التحية»، متابعا: «كان يجب على رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الحضور لهذا الاجتماع المهم الذي يلبي احتياجات هذا القطاع ومناقشة الميزانية المطلوبة».