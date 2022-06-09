المنفي يبحث مع عون إشكاليات قطاع النفط

العنوان – طرابلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، مع وزير النفط والغاز محمد عون، عمل الوزارة، واستعراض بعض الإشكاليات التي تواجه القطاع.

وقدم عون إحاطةً للمنفي تناول فيها عدداً من الملفات الخاصة بسير عمل المؤسسات والشركات النفطية.

وقدم وزير النفط شرحاً عن سير إنتاج النفط والغاز بالحقول والموانئ النفطية، موضحاً بعض التحديات التي تواجه تطوير القطاع في مختلف أنحاء البلاد.

وأكد المنفي على أهمية حلحلة الإشكاليات التي تعيق عمل القطاع، لما يمثله النفط من أهمية كبيرة لليبيين، كونه المورد الأساسي للاقتصاد الوطني.

وشدد على ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط، والشركات النفطية لضمان النهوض بهذا القطاع المهم.‏