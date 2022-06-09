النايض يبحث مع نورلاند سبل تفعيل بنود اتفاقيات لجنة 5+5 وخاصة بند خروج كافة القوات الأجنبية

ليبيا – التقى المترشح الرئاسي رئيس “تكتل إحياء ليبيا” عارف النايض بسفير واشنطن ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

بيان صحفي صدر عن التكتل تابعته صحيفة المرصد أكد أن اللقاء شهد مناقشة آخر المستجدات في ليبيا مع قرب انتهاء الإطار الزمني لخارطة الطريق الحالية وسبل استعادة زخم العملية الانتخابية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت.

وأضاف البيان إن الجانبين تدارسا أيضا سبل تثبيت وتفعيل كافة بنود اتفاقيات لجنة الـ10 العسكرية المشتركة وخاصة بند خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية