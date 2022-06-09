بن شرادة: بعض أطراف مجلس الدولة نقضت التوافق “الليبي الليبي”

قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، إن الوضع متجه إلى الانسداد السياسي بسبب نقض بعض الأطراف في المجلس للتوافق الليبي الليبي المتوج بالإعلان الدستوري الثاني عشر.

وأضاف بن شرادة في تصريحات صحفية أن الوضع السياسي غير مستقر بسبب تعنت الدبيبة المتواصل وعدم قبوله بالتوافق الليبي الليبي والذي نتجت عنه حكومة ليبية بإرادة داخلية.

وأكد بن شرادة أن هناك دولا خارجية رافضة لحالة التقارب والتوافق بين مجلسي النواب والدولة خوفا من فقدان أجندتها.

ولفت بن شرادة إلى أن اجتماعات المسار الدستوري ستستأنف ولكن النقاط الخلافية لا زالت موجودة وهي ذاتها سواء في القاعدة الدستورية أو مشروع الدستور.

وتابع: في حالة التوافق على مشروع الدستور أو إنشاء قاعدة دستورية، نحتاج إلى عام آخر لإجراء الانتخابات وهذا الأمر يتطلب حكومة قادرة على تنظيم العملية الانتخابية وحكومة الدبيبة غير قادرة على هذا.