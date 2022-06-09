تحديث منظومة كاميرات المراقبة لمكافحة الجريمة في بنغازي

اتفقت الإدارة العامة للبحث الجنائي مع بلدية بنغازي على إضافة كاميرات مراقبة في مدينة بنغازي، وتحديث الموجودة حاليا، وذلك للمساهمة في مكافحة الجريمة «بعد أن حققت منظومة الكاميرات التي تشرف عليها الإدارة نجاحًا كبيرًا في ذلك الأمر».

وأضاف بيان، نشرته صفحة الإدارة على «فيسبوك»، أن مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي اجتمع مع شركة متخصصة لتنفيذ مشروع تطوير كاميرات المراقبة العاملة حاليًا وإضافة كاميرات أخرى لها.

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شركة متخصصة تقدم عرضًا ماليًا وفنيًا خلال 10 أيام

وأوضح البيان أن هويدي ناقش الشركة المنفذة حول نوعية الكاميرات المطلوبة، ومدد صيانتها، على أن تقدم الشركة عرضًا ماليًا وفنيًا خلال عشرة أيام لبلدية بنغازي، يتضمن دراسة وافية ستتم الموافقة عليها من قبل البلدية في حالة تطابقها مع الشروط المطلوبة على أن يتم البدء في التنفيذ بعد عيد الأضحى المبارك.

جانب من اجتماع مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي مع شركة متخصصة لتنفيذ مشروع تطوير كاميرات المراقبة في بنغازي (صفحة الإدارة العامة للبحث الجنائي على فيسبوك)

جانب من اجتماع مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي مع شركة متخصصة لتنفيذ مشروع تطوير كاميرات المراقبة في بنغازي (صفحة الإدارة العامة للبحث الجنائي على فيسبوك)

جانب من اجتماع مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي مع شركة متخصصة لتنفيذ مشروع تطوير كاميرات المراقبة في بنغازي (صفحة الإدارة العامة للبحث الجنائي على فيسبوك)