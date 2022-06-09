وزير الحكم المحلي يُعيد تشكيل المجلس التسييري لبلدية مرادة

أعاد وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، تشكيل المجلس التسييري لبلدية مرادة، بموجب قراره رقم (2) لسنة 2022 الذي أصدره اليوم الخميس.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على “فيسبوك” إن رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية مرادة أدوا القسم القانوني أمام وزير الحكم المحلي سامي الضاوي.

وضمت قائمة المجلس التسييري لبلدية مرادة 7 أعضاء هم: خالد مخيون، وعاشور يوسف، وفرج جادالله، ومفتاح الزروق، وعبدالرحمن ذياب، وعثمان حامد، وسهام أبوصلاح.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن وزير الحكم المحلي سامي الضاوي أكد خلال مراسم أداء القسم على أهمية تمكين المجالس التسييرية وحثها على المشاركة في صناعة القرار على المستوى المحلي حتى تسهم في تحسين المناطق التي تعمل بها.