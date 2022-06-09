بحضور السفيرة.. المبعوث الفرنسي: بلادنا تدعم حوار مجلسي النواب والدولة في القاهرة

التقى بول سولير، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” والسفيرة الفرنسية المعتمدة لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دوهيلين، خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري.

وبحسب بيان السفارة الفرنسية، الذي نشرته مساء اليوم الخميس، عبر حسابها على “تويتر”، فإن المبعوث الفرنسي الخاص والسفير، التقيا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لتبادل الرؤى حول أهمية العملية الانتخابية وتنظيم الانتخابات”.

وأضاف البيان الصادر، أن فرنسا تدعم البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في حوارهما المقام بالقاهرة حول القاعدة الدستورية بوساطة البعثة الأممية.