مبعوث وزير الخارجية الإيطالي: استقرار ليبيا أمر أساسي ومهم لاستقرار منطقة البحر المتوسط

ليبيا – التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش اليوم الخميس المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، رفقة السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني.

اللقاء تناول بحسب تغريدة نشرتها وزارة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وجهود وزارة الخارجية والحكومة من أجل تعزيز الاستقرار في البلاد.

من جهته، أكد المبعوث الإيطالي أن بلاده تدعم جهود الوساطة التي تبذلها من أجل الوصول إلى اتفاق مع جميع الأطراف السياسية فى ليبيا للحفاظ على الأمن والاستقرار وصولًا لتحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية وفق قاعدة دستورية صحيحة، موضحًا أن استقرار ليبيا أمر أساسي ومهم لاستقرار منطقة البحر المتوسط.

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