أنباء عن مفاوضات لعودة نازحي المنطقة الشرقية إلى مدنهم

أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، نقلاً عن مصادر في الحكومة الليبية، بأن فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية وعقيلة صالح ورئيس مجلس النواب، يعملان بشأن اتفاقية عودة النازحين إلى مواطنهم الأصلية.

وبحسب المصدر، فإن المفاوضات حالياً تخص نازحين من درنة والبيضاء شرقي ليبيا، ممن يقيمون حالياً غرب البلاد. وأوضح المصدر أن اتفاقًا واسع النطاق لا يزال قيد العمل ليشمل مدنًا أخرى، لكن الاتفاق يخص فقط في الوقت الحالي نازحي درنة والبيضاء، الذين تواصل معهم باشاغا بشكل مباشر.

وأشار المصدر إلى أن العديد من هؤلاء الأشخاص يرفضون العودة إلى مدنهم، خوفًا من تعرضهم لأعمال انتقامية، مؤكداً أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح سيكون الضامن لعودة النازحين بشكل آمن.

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