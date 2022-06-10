اجتماع أمني لتحديث منظومة الكاميرات ببنغازي للمساهمة في مكافحة الجريمة

اتفقت الإدارة العامة للبحث الجنائي مع بلدية بنغازي على إضافة كاميرات مراقبة في مدينة بنغازي وتحديث الموجودة حاليا وذلك للمساهمة في مكافحة الجريمة بعد ان حققت منظومة الكاميرات التي تشرف عليها الإدارة نجاح كبير في ذلك الأمر.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي مع الشركة المتخصصة في تنفيذ مشروع تطوير كاميرات المراقبة العاملة حاليا وإضافة كاميرات أخرى لها.

وبحسب المكتب الإعلامي للإدارة العامة للبحث الجنائي فإنه “تم النقاش مع الشركة المنفذة حول نوعية الكاميرات المطلوبة ومدد صيانتها على أن تقدم الشركة عرضا ماليا وفنيا خلال عشرة أيام لبلدية بنغازي يتضمن دراسة وافية سيتم الموافقة عليها من قبل البلدية في حالة تطابقها مع الشروط المطلوبة على أن يتم البدء في التنفيذ بعد عيد الأضحى المبارك”.