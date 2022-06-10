كرموس: عدد المقاطعين لجلسات مجلس الدولة أصبح 82 عضواً

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، عادل كرموس، إن عدد المقاطعين لجلسات المجلس، 82 عضوًا، و أعضاء المجلس 135، ومن يحضر الجلسة 53 عضوًا فقط، و بعض الأعضاء الفاعلين تعرضوا لتهديدات موثقة لدى النائب العام، وبعض المنابر السياسية والإعلامية، تُمارس أعمال التهديد، ولا توجد أي شروط لمقاطعي الجلسات، بل هي مجرد مواقف وطنية ضد مجموعة محددة تتلاعب بالمجلس، لإنهاء أي توافق وطني يصل بالبلاد للانتخابات والاستقرار.

أضاف في تصريحات صحفية أن بيان المقاطعين للجلسات، يدعو إلى موقف وطنى شجاع وعودة القرار للمجلس بعيًدا عن الخضوع لأفراد أو مجموعات من خارجه، وأن بيان المقاطعين دعا لدعم التوافق الذي نتج عنه حكومة واحدة تستطيع بسط سيطرتها على البلاد كلها، وتفرض الأمن الذي يساعد على إجراء الانتخابات.