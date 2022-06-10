انتشار دوريات أمنية ليلية داخل طرابلس وضواحيها (صور)

شهدت شوارع في العاصمة طرابلس وضواحيها، الخميس، انتشارًا لدوريات تابعة لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وذلك خلال الفترة الليلية.

ونشرت صفحة إدارة إنفاذ القانون على «فيسبوك» صورًا تظهر انتشار الدوريات الأمنية على عدد من شوارع طرابلس، وإنشاء تمركزات وبوابات أمنية، بغرض «فرض الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة».

جانب من الانتشار الأمني في العاصمة طرابلس. الخميس 9 يونيو 2022 (صفحة إدارة إنفاذ القانون على فيسبوك)

جانب من الانتشار الأمني في العاصمة طرابلس. الخميس 9 يونيو 2022 (صفحة إدارة إنفاذ القانون على فيسبوك)

جانب من الانتشار الأمني في العاصمة طرابلس. الخميس 9 يونيو 2022 (صفحة إدارة إنفاذ القانون على فيسبوك)

جانب من الانتشار الأمني في العاصمة طرابلس. الخميس 9 يونيو 2022 (صفحة إدارة إنفاذ القانون على فيسبوك)

جانب من الانتشار الأمني في العاصمة طرابلس. الخميس 9 يونيو 2022 (صفحة إدارة إنفاذ القانون على فيسبوك)

جانب من الانتشار الأمني في العاصمة طرابلس. الخميس 9 يونيو 2022 (صفحة إدارة إنفاذ القانون على فيسبوك)

جانب من الانتشار الأمني في العاصمة طرابلس. الخميس 9 يونيو 2022 (صفحة إدارة إنفاذ القانون على فيسبوك)