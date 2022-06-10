هويدي وبلدية بنغازي يتفقان على تحديث منظومة الكاميرات للمساهمة في مكافحة الجريمة

العنوان – بنغازي

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي أنها اتفقت مع بلدية بنغازي على إضافة كاميرات مراقبة في مدينة بنغازي وتحديث الموجودة حاليا للمساهمة في مكافحة الجريمة بعد أن حققت منظومة الكاميرات التي تشرف عليها الإدارة نجاحًا كبيرًا في ذلك الأمر.

وأضافت الإدارة أن مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي اجتمع مع شركة متخصصة لتنفيذ مشروع تطوير كاميرات المراقبة العاملة حاليا وإضافة كاميرات أخرى لها.

وأوضحت إدارة البحث الجنائي أن هويدي نقاش مع الشركة المنفذة حول نوعية الكاميرات المطلوبة ومدد صيانتها على أن تقدم الشركة عرضا ماليا وفنيا خلال عشرة أيام لبلدية بنغازي.

وأشارت الإدارة العامة للبحث الجنائي إلى أنه بعد تقديم لعرض الذي يتضمن دراسة وافية سيتم الموافقة عليها من قبل بلدية بنغازي في حالة تطابقها مع الشروط المطلوبة على أن يتم البدء في التنفيذ بعد عيد الأضحى المبارك.