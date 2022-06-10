مركز الصحة الحيوانية يشرع في استقبال طلبات توريد أضاحي العيد

ليبيا – أكد رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية زكريا الختال شروعهم في استقبال طلبات توريد أضاحي العيد والكشف عن سلامتها من الأمراض قبل دخولها إلى ليبيا.

الختال وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع السياسي لحزب العدالة والبناء قال: إن حملة التحصينات التي أطلقها المركز لمكافحة مرض الحمى القلاعية في الأبقار ما زالت مستمرة وتغطي أغلب المناطق والبلديات.

وأضاف أن مخزون المركز من لقاح الحمى القلاعية يكفي لاحتياج مكاتب الصحة الحيوانية بالبلديات، داعيًا مربي الحيوانات إلى التعاطي مع الحملة.

الختال أشار إلى أن المركز بدأ في استقبال الطلبات لتوريد أضاحي العيد والكشف عن سلامتها من الأمراض.

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