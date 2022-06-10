وزارة البيئة تحيي يوم البيئة العالمي ببنغازي

أحيت وزارة البيئة، الخميس، يوم البيئة العالمي بمقر الجامعة الدولية بمدينة بنغازي،تحت شعار ” لا نملك سوى أرض واحدة”، بحضور نائب ريس الوزراء بالحكومة الليبية علي فرج القطراني ،وعضو مجلس النواب يوسف العقوري ووزير البيئة محمد عبد الحفيظ ووزير الاستثمار علي السعيدي ورئيس الجامعة الدولية، وبمشاركة عدد من الباحثين والاختصاصيين في مجال البيئة.

القطراني، أكد في كلمة القاها في الاحتفالية التي أقيمت بالمناسبة، على أهمية الحفاظ على البيئة، من أجل مجتمعنا، ومستقبل الأجيال القادمة، والذي ينعكس علينا ايجاباً ليكون مجتمع صحي نظيف، وصديق للبيئة.

وأشار القطراني إلى أن الحكومة الليبية وضعت خططاً وفقاً للاستثمار المستدام في الموارد البشرية والمادية، والاهتمام بالطاقات المتجددة، ومحطات معالجة المياه، والاهتمام بالبحيرات، والمساحات الخضراء، وكذلك العمل على حماية الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها، وإدارة آثار النشاط البشري لخلق بيئة سليمة مستدامة خالية من التلوث للأجيال القادمة.

وشدد القطراني، على الدور المهم للمواطن، في حماية البيئة عبر نشر الوعي، والثقافة البيئية في المدارس والجامعات، لتكون ليبيا ذات بيئة سليمة .