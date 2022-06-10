نصية: إن لم تنتقل ليبيا إلى دولة المؤسسات فإن الفوضى والتحكم الخارجي لن ينتهي

قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، إن التحركات الإقليمية والدولية على الساحة الليبية هذه الأيام غريبة وتوحي بالتحضير لشيئ ما.

وأضاف نصية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” التوافق حول مشروع وطني مهما كانت حجم التنازلات فيه هو أفضل من الركض وراء مشاريع إقليمية ودولية والبحث عن أوهام ونجاحات مزيفة”.

وشدد على ضرورة الخروج من دولة الأشخاص إلى دولة المؤسسات، متابعا:” لا يمكن قبول استمرار المؤسسات التشريعية والتنفيذية والسيادية تحت دولة الأشخاص والرجل الواحد.

وتابع:” إذا لم يتم العمل بالمؤسسات فإن الفوضى والتحكم الخارجي لن ينتهي”.