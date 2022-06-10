منذ 6 سنوات..نجدة بنغازي تضبط قاتلة طفلة من مدينة ورشفانة

العنوان – بنغازي

كشف قسم النجدة بنغازي أن أعضاء شُرطة الـنجـدة بنغـازي تمكنوت من ضبط امرأة قامت بإختطاف طفلة عام 2016م وقتلها.

وأوضح القسم أن عملية القبض تمت بناءاً على تعلميات النائب العام الموجهة إلى قسم شُرطة النجـدة بنغازي وبالتعاون مع قسم شؤون ضبط المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام.

وأشار قسم النجدة إلى أن القيض على المرأة جاء على خلفية متابعة النيابة العامة لواقعة خطف الطفلة ميار أحمد عاشور؛ من مدينة ورشفانه البالغة من العمر خمس سنوات؛ لغرض إرغام أهلها على دفع فدية مالية.

وذكر القسم أنه عُثِرَ على الطفلة في مزرعةٍ مهجورةٍ مقتولةً بتاريخ 2016/11/3 ؛ ومحفوظةً جثتها التي تحلَّلت في حقيبة ملابس على الهيئة التي كانت عليها عند خطفها من أمام منزل أسرتها؛ وهي ترتدي ثوب فرح بمناسبة مراسم زفاف أختها.

وأكد قسم النجدة أن الطبيب الشرعي أكد أن سبب الوفاة تعرض المغدورة إلى عنف لا يتناسب مع عمرها تمثَّل في أثر قيدٍ حول معصميْها ؛ وضربٍ بأداة صلبة على رأسها وصدرها؛ نجم عنه: تكسُّر أضلعها؛ وتهتُّك رئتها؛ ونزفٍ حادٍّ أدى إلى ضغوط على رئتيْها حتى توقَّفَ تنفسها.

وأسفرت تدابير الملاحقة القضائية عن معرفة الفاعلة ؛ وتحديد مكان اختفائها من قبل قسم شؤون ضبط المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام؛ وترتَّب على ذلك ضبطها بالتعاون مع قسم شُرطة النجدة بنغازي.