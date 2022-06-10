رئيس الحكومة: إعطاء الأولوية لقطاعي الاتصال والمواصلات هو أساس تنمية المدن

التقى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا والوفد المرافق له أهالي وأعيان غات وذلك للاستماع لآرائهم حول عدة قضايا، بالإضافة إلى طرح خطط الحكومة لتحسين مستوى الخدمات لسكان المدينة.

وأكد رئيس الحكومة، على ضرورة تطوير قطاعات الصحة والمواصلات والاتصالات التي تعد أساساً لتنمية المدن، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية مما سيوفر فرص عمل للعديد من الشباب.

رئيس الحكومة، وفي كلمته التي نقل تفاصيلها المكتب الإعلامي للحكومة، قال: “المشاكل التي تعاني منها غات والمدن المجاورة لا تختلف كثيراّ عن باقي المدن ولكن صعوبة التنقل وانعدام سبل المواصلات المريحة جعلت من تلك المشاكل أكثر حدة، ولهذا رصدت الحكومة ضمن ميزانيتها مبالغاً لتطوير قطاع المواصلات”.

وأضاف: “تتمتع مدينة غات بأهمية كبيرة جداً كونها منطقة حدودية والاستثمار في البرامج الأمنية المتمثلة في بناء القدرات وتوفير أحدث تقنيات المراقبة والتأمين ضرورة قصوى”.

ورافق رئيس الحكومة، خلال الزيارة إلى مدينة غات، كلاً من نائب رئيس الوزراء سالم الزادمة، ووزير الخارجية حافظ قدور، ووزير الداخلية عصام أبوزريبة، ووزير الصحة عثمان عبدالجليل، ووزير الدولة لشؤون الحكومة ورئاسة الوزراء محمد فرحات.