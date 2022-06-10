غوتيريش: الإرهاب قوض جهود السلام الاستقرار في البلدان المتضررة من النزاعات بينها ليبيا

العنوان – نيويورك

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الإرهاب قوض جهود السلام وأدى إلى مزيد من عدم الاستقرار في البلدان المتضررة من النزاعات من بينها ليبيا.

وأكد غوتيريش خلال الاجتماع الثامن للجنة الأمم المتحدة لتنسيق الاتفاق العالمي لمكافحة الإرهاب، أن الجماعات الإرهابية تستغل النزاعات العرقية وهشاشة الدولة.

وأضاف الأمين العام أن البلدان المتضررة من الصراعات مثل ليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال، أدى الإرهاب إلى تصعيد العنف وتقويض جهود السلام وإعاقة أهداف التنمية.

وأوضح أن الجماعات الإرهابية مثل تنظيمي القاعدة والدولة والجماعات التابعة لهما تواصل التوسع في منطقة الساحل وتشق طريقها في وسط وجنوب أفريقيا مستغلة فراغ السلطة وهشاشة الدول.

وأفاد أن المؤسسات الضعيفة وعدم المساواة والفقر والجوع والظلم توفر كلها أرضا خصبة لتجنيد الإرهابيين والتطرف العنيف.