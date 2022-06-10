الاتحاد الأوروبي: سلمنا المؤسسات الاقتصادية الليبية شهادات تقدير لمساهمتها في تعزيز الخدمات الرقمية

أفاد الاتحاد الأوروبي في ليبيا، بأن المؤسسات الاقتصادية الليبية الرئيسية استلمت شهادات تقدير لمساهمتها الفعالة في تعزيز الخدمات الرقمية للشركات الخاصة في ليبيا من خلال المنصة الجديدة “إجراءات”.

قال عبد الباسط البور، رئيس الهيئة العامة للمعلومات في ليبيا، إن “منصة إجراءات تعزز مبدأ الشفافية في الإجراءات الإدارية وتعد خطوة إيجابية نحو تحول الدولة للاعتماد على الأدوات الرقمية”.

وتابع:” تم إطلاق “إجراءات” في أكتوبر 2021 وتهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الوصول إلى الأعمال للشركات ورجال الأعمال الليبيين”.

صرح سفير الاتحاد الأوروبي جوزيه ساباديل، أن “الرقمنة هي عنصر أساسي في جعل الإجراءات الإدارية الضرورية مثل التسجيل أو الضرائب أبسط وأسرع وأكثر كفاءة”.