بحضور اقعيم..أعضاء تحضيرية مؤتمر ليبيا للأمن والأمان يستعرضون محاوره

العنوان – بنغازي

استعرض أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر ليبيا للأمن والأمان تحت شعار “السلاح غير المشروع” المحاور التي سيتم تناولها.

وشدد وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم العبدلي خلال لقائه أعضاء اللجنة على أهمية هذه المؤتمرات التي تهدف للتوعية وتثقيف الشارع حول مخاطر السلاح وأضراره.

وأوضح أن المؤتمر الذي سيتم الإعلان عن انطلاقه قريبًا سيناقش عددا من المحاور أهمها الديني والأمني والثقافي.

يشار إلى أن مؤتمر ليبيا للأمن والأمان سيكون بمشاركة واسعة من الخبراء والمُختصين والأكاديميين في ليبيا .