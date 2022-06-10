أبو لسين: ماسبب غياب الإصلاحات على سياسات الأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية ؟

ليبيا – قال مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبو لسين إن الزيادة في فاتورة الرواتب اسمية وليست حقيقية، نظرًا لانخفاض قيمة دخول الأفراد مع تراجع سعر صرف الدينار، مشدّدًا على أهمية التخطيط للتعديل التدريجي لهيكل الأجور، بحيث تلبي احتياجات مستوى معيشي لائق للعاملين.

أبو لسين تساءل في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري عن غياب الإصلاحات المطلوب إدخالها على سياسات الأجور لدفعها إلى تحقيق اعتبارات العدالة الاجتماعية.

وأضاف أبو لسين :”يجب أن نبحث عن أولويات أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو بمعنى أدق البحث عن السياسة المثلى لتحقيق التوزيع العادل لثمار النمو”.

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