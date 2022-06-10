معزب: ولاية المنفي والدبيبة تنتهي 21 يونيو.. والبعثة قد تمدد لهما

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، إن ولاية السلطات التنفيذية الحالية المجلس الرئاسي والحكومة المنبثقان عن ملتقى الحوار السياسي في جنيف تنتهيان معا في 21 يونيو الجاري.

وأضاف معزب، في تصريحات صحفية، أن السلطة التنفيذية الحالية تم التصويت عليها في قائمة واحدة، شملت الرئاسي بمقاعده الثلاث ورئيس الحكومة ونائبيه.

وفي ذات السياق أشار معزب إلى أن البعثة الأممية قد تلجأ للتمديد بعد تاريخ21 يونيو الجاري إلى حين اختيار سلطة تنفيذية جديدة للبلاد.

ورأى معزب أن القضاء و المجلس الرئاسي عاجزان عن تقديم أي حل للأزمة الحالية، متوقعا انتظار البعثة الأممية إعلان اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة بشأن المسار الدستوري عن فشلها في الوصول لتوافق لتلتقط المبادرة بتشكيل لجنة حوار جديدة مهمتها تشكيل حكومة تشرف على إجراء انتخابات برلمانية فقط خلال الأشهر المتبقية من السنة الجارية.‏