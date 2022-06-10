المرعاش: الدبيبة والغرياني يحضران للحرب

قال المحلل السياسي، كامل المرعاش، إن التحضير للحرب والاقتتال في ليبيا الآن يقوده رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة وعائلته المتحالفة مع مفتي “الإرهاب” الصادق الغرياني، الذي لا يمر يوم إلا بفتوى جديدة لاستباحة دماء الليبيين لعودة الحرب بالبلاد.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: “حديث حفتر عن الجاهزية، و”احتلال الغرب الليبي” أدى إلى تقديم البعض تفسيرات لثنايا الخطاب، وتوجيهه على أنه “دعوة لإعادة الحرب”، في محاولة عمد إليها مروجو الشائعات لإشعال الفتنة، وضرب محاولات الاستقرار”.

وتابع: “يجب فهم تصريحات المشير حفتر في سياقها، كونها جاءت في خطاب أمام حشد شعبي كبير، ما يضفي عليها طابع التعبئة تجاه المليشيات والإرهاب”، موضحا أن “الخطاب في مجمله ليس فيه حرف واحد يدعو للحرب والاقتتال بين الليبيين، وإنما التأكيد على جاهزية الجيش لمقارعة قوى الاستعمار والاحتلال التي تدنس شمال غرب ليبيا، وتنشر قواعدها هناك، وتحتفظ بالمرتزقة الذين جلبتهم إلى ليبيا لخدمة أطماعها التوسعية”.