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المشري: التوافق على أسس دستورية وقانونية سليمة يخرجنا من حالة الانسداد السياسي

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري” على موقف المجلس للخروج من حالة الانسداد السياسي، من خلال التوافق على أسس دستورية وقانونية سليمة.

وأكد المشري  خلال لقاءه مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة “ستيفاني ويليامز أن التوافق على أسس دستورية يمهد للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي.

وأطلعت وليامز المشري على نتائج سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها في تونس، وعلى رأسها اجتماعات مجموعة العمل الأمنية الدولية بشأن ليبيا.

وأوضحت أن الاجتماعات تضمنت مناقشات مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ومع المجتمع الدولي، وقد أعربوا عن دعمهم الموحد لإنهاء العمل على المسار الدستوري.


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صحيفة العنوان الليبية

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