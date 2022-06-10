المشري يؤكد لمبعوث الخارجية الإيطالية على ضرورة تنظيم انتخابات | أخبار ليبيا 24

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بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الأربعاء، رفقة النائب الأول مسعود عبيد والمبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو” رفقة السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو بمقر المجلس في العاصمة طرابلس العلاقات الثنائية بين البلدين و آخر المستجدات السياسية بليبيا.

وبين المشري موقف المجلس الأعلى للدولة من الانسداد السياسي الحالي ورؤيته للخروج منه.

وذلك من خلال تنظيم انتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة تجدد الشرعية السياسية للبلاد وتنهي المراحل الانتقالية.

ومن جهة أخرى أطلع المبعوثُ الخاص لوزير الخارجية الإيطالي والسفيرُ المشري على اجتماع الدول السبعة المعنية بالشأن الليبي.

في حين كان إجتماع الدول السبع قد عُقد الثلاثاء في العاصمة للخارج.

وفي سياق متصل أكد المبعوث الإيطالي نيكولا أورلاندو أن إيطاليا تدعم جهود الوساطة التي تبذلها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز،

وذلك من أجل الوصول الى اتفاق مع جميع الأطراف السياسية فى ليبيا، والحفاظ على الأمن والاستقرار.

من أجل تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية وفق قاعدة دستورية صحيحة.

وشدد المبعوث الإيطالي، نيكولا أورلاندو على أن استقرار ليبيا أمر أساسي وهام لاستقرار منطقة البحر المتوسط.

في حين جاء ذلك خلال لقاء، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو.

رفقة السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني.

وتناول اللقاء، وفق بيان للخارجية آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

فضلا عن وجهود وزارة الخارجية وحكومة الوحدة من أجل تعزيز الاستقرار في البلاد.