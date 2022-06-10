عميد الزاوية: الحركة الكشفيه قيم وسلوك وتعمل في السلم والحرب

بحضور عميد واعضاء المجلس البلدي بالزاوية، أقيم صباح الخميس بمركز البحوث الطبية بالزاوية المؤتمر الثامن عشر للكشافه والمرشدات

رحب عميد البلدية في بداية كلمته بكل الحضور والذي تمثل في وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس جامعة الزاوية وكل مكونات المدينة والاجهزة الأمنية وعدد من قادة مفوضيات الحركة الكشفية في جميع أنحاء ليبيا.

وفي أثناء كلمته هنأهم علي نجاح هذا المؤتمر الذي ضم اكثر من 600 كشاف من مختلف مفوضيات ليبيا.

وقد نوه في ختام كلمته ان الحركة الكشفيه قيم وسلوك وهي التي تعمل في السلم والحرب.