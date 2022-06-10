السلاح غير المشروع.. عنوان لمؤتمر ليبيا للأمن والأمان والذي ناقش محاوره اقعيم

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عقد وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم العبدلي اجتماعا مع أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر ليبيا للأمن والأمان تحت شعار السلاح غير المشروع

واستعرض الحضور المحاور التي سيتم تناولها وذلك خلال لقائهم مع عضو مجلس النواب سعيد امغيّب.

حيث شدّد قعيم على أهمية هذه المؤتمرات التي تهدف للتوعية وتثقيف الشارع حول مخاطر السلاح وأضراره.

خاصةً وأنّ المؤتمر الذي سيتم الإعلان عن انطلاقه قريبًا سيناقش عددا من المحاور.

و أهمها الديني والأمني والثقافي ، بمشاركة واسعة من الخبراء والمُختصين والأكاديميين في ليبيا .

وفي سياق أخر اتفقت الإدارة العامة للبحث الجنائي مع بلدية بنغازي على إضافة كاميرات مراقبة في مدينة بنغازي وتحديث الموجودة حاليا.

وأوضحت الإدارة العامة أن هذه الخطوة تأتي للمساهمة في مكافحة الجريمة.

وذلط بعد أن حققت منظومة الكاميرات التي تشرف عليها الإدارة نجاحًا كبيرًا في ذلك الأمر.

وأكدت أن مدير الإدارة اللواء صلاح هويدي اجتمع مع شركة متخصصة لتنفيذ مشروع تطوير كاميرات المراقبة وإضافة أخرى لها.

وذكرت إدارة البحث الجنائي أن هويدي نقاش مع الشركة المنفذة حول نوعية الكاميرات المطلوبة.

ومدد صيانتها على أن تقدم الشركة عرضا ماليا وفنيا خلال عشرة أيام لبلدية بنغازي.

وأضافت الإدارة العامة للبحث الجنائي أنه بعد تقديم لعرض الذي يتضمن الدراسة الوافية.

سيتم الموافقة عليها من قبل بلدية بنغازي في حالة تطابقها مع الشروط المطلوبة على أن يتم البدء في التنفيذ بعد عيد الأضحى المبارك.