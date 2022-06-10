صالح لـ ويليامز: حكومة باشاآغا هي الحكومة الشرعية المنبثقة عن البرلمان

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الأربعاء مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فإن اللقاء تناول مباحثات المسار الدستوري التي تعقد بالعاصمة المصرية القاهرة ومساعي الوصول إلى توافق حول تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور.

وفي هذا الصدد ،أكد المستشار صالح دعمه للمسار الدستوري والتوافق الحاصل بين مجلس النواب ومجلس الدولة للوصول إلى انتخابات وطنية في أقرب الآجال.

كما بحث اللقاء مستجدات الأوضاع في البلاد، وأكد رئيس البرلمان في هذا الصدد بأن الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاآغا هي الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب، مؤكدًا بأنه دعا إلى جلسة رسمية لمجلس النواب الثلاثاء المُقبل في مدينة سرت دعمًا لعمل الحكومة من سرت لتتمكن من أداء مهامها وعملها بحرية دون أي ضغوطات.

كما أطلع رئيس مجلس النواب خلال اللقاء مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة على سلسلة الاجتماعات التي عقدت خلال الفترة القريبة الماضية، بما في ذلك اجتماعات مجموعة العمل الأمنية الدولية بشأن ليبيا، والتي تضمنت مباحاثات مع لجنة (5+5) العسكرية وممثلين عن المجتمع الدولي الذين أعربوا عن دعمهم لاستكمال العمل بالمسار الدستور للوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

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