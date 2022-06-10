امغيب: الدبيبة يصفق لأردوغان على بقاء الجيش التركي في ليبيا

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يأمر عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ورئيس اركانه بالحضور إلى تركيا ويجلسهم امامه ويقول في وجوههم بكل وقاحة أن جيشه لن يخرج من بلادنا وسوف يبقى إلى الأبد وهم يصفقون لما يقول فرحاً كأنهم أتراك.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا: “مخابرات دول قزمية واخري حقيرة لا أحد يحترمها في العالم وليس لها اي وزن على الساحة الدولية، تستبيح حدودنا وارضنا وسمائنا تتجول في بلادنا كما تشاء وكيفما تريد ولا أحد يستطيع ان يقول لهم من انتم وماذا تفعلون عندنا، طائرات تهبط واخرى تقلع ولا أحد يعلم من أين أتت ولا ماذا أحضرت ولا ماذا أخذت ولا إلى أين اتجهت”.

وواصل قائلًا: “سفراء دول يسيطرون على مصرفنا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ينهبون خيراتنا واموالنا ونحن نتفرج !! مليشيات تتقاسمها دول تستخدمها لمصالحها تسيطر على طرابلس وتتحكم في مفاصل الدولة فيها تتقاسم العقود والاعتمادات وأهل طرابلس في نوم عميق ولا حياة لمن تنادي، فهل تبقى من مفهوم السيادة الوطنية شئ ؟؟. عندما قلنا ان الجيش لابد أن يسيطر على طرابلس عام 2019 كنا نخشى من محضور وقعنا فيه اليوم”.