المشري يؤكد لـ ويليامز : الخروج من حالة الانسداد السياسي يتم عبر التوفق على أسس دستورية

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان أمس الأربعاء بمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

المشري أكد بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة موقف مجلسه للخروج من حالة الانسداد السياسي، من خلال التوافق على أسس دستورية وقانونية سليمة؛ تمهيدًا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي.

كما أطلعت ويليامز المشري على سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها في تونس، وعلى رأسها اجتماعات مجموعة العمل الأمنية الدولية بشأن ليبيا، التي تضمنت مناقشات مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ومع المجتمع الدولي، وقد أعربوا عن دعمهم الموحد لإنهاء العمل على المسار الدستوري.

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