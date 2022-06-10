بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 10 يونيو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 10 يونيو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون الاجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال الغربي ، بينما تكون درجات الحرارة مرتفعة على باقي المناطق .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب .

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(27-33)مْ على اغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مرتفعات الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة هذه الليلة وصباح الغد .

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة أحياناً مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-36)مْ على بنغازي – الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي ، وتكون مابين (40-45)مْ على باقي المناطق وتسجل انخفاض يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، تتكاثر أحياناُ على غات.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول في المساء إلى شمالية شرقية على غدامس والجفرة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(40-43)مْ، وتتراجع يوم الغد على غدامس والجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيا من مساء الغد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(40-44) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:14)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:57 ).

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