الصديق الصور يراجع نتائج التفتيش القضائي في مدن شرق ليبيا

التقى الصديق الصور النائب العام، الإثنين الماضي، المحامين العامين في نطاق دوائر محاكم استئناف في بنغازي والبيضاء وطبرق والخمس، بحضور رؤساء النيابات الابتدائية بدوائر الاختصاص ذاتها؛ ومجموعة من أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، فإن اللقاء يأتي في إطار مراجعة مستهدف تطوير العمل القضائي والإداري في سلك النيابة العامة؛ والوقوف على ما يعترض سير عملها.

في مستهل اللقاء، قال النائب العام، الصديق الصور، إن هيئة النيابة العامة هي الحامي للحريات والحقوق والضامن لها؛ فيجب ترجمة ذلك حقيقة وعملاً من خلال تنظيم العمل؛ وتجويده؛ وتعزيز الثقة في قدرة سلطة التحقيق على إنفاذ القانون.

وأضاف، إن لقاءه يأتي في إطار تقييم عدالة وكفاءة الإجراءات خلال النصف الأول من هذه السنة؛ ومراجعة نتائج التفتيش على العمل القضائي بحسبانه أساس رسم سياسة إدارة النيابة العامة؛ وتدارك القصور في أدائها.

كما تناول الصور، آلية التفتيش على الجهات الضبطية؛ وأهمية مخرجاتها في قراءة الواقع الأمني وتخطيط معالجته مع الجهات التنفيذية بمستوياتها جميعها.

في موضع آخر؛ استعرض الصديق الصور، مؤشرات القصور في العمل؛ ونبه إلى ضرورة ترشيد أعضاء النيابة العامة عند تسييرهم للإجراءات الجنائية؛ وحثهم على المبادرة إلى اتخاذ إجراءات تتناسب مع خطورة الحوادث الجنائية التي يتصلون بها؛ وتخصيص حيز من الوقت لمقابلة ذوي ضحايا الجرائم أو الانتهاكات؛ والاستماع إلى مظالمهم؛ واستيضاح ما تم في العرائض المقدمة منهم.

كما تناول اللقاء، مراجعة المستهدفات خلال الفترة الماضية؛ ونسب الإنجاز على صعيد التدريب؛ ومشروع تحول النيابة العامة إلى أنموذج العمل الرقمي؛ واستجابة النيابة العامة لمقتضيات حماية حقوق الإنسان وضمانها وتعزيزها؛ والإسهام في دعم منظومة العدالة ؛ وتحقيق الأمن العام والاستقرار.