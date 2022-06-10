المنقوش تهنئ الأعضاء الجدد بمجلس الأمن

قدمت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، الجمعة، التهاني إلى الأعضاء المنتخبين حديثا بمجلس الأمن الدولي.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك، لصالح انتخاب خمس دول أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي للفترة 2023 – 2024، وهي كل من سويسرا ومالطا وموزامبيق واليابان والإكوادور.

وكتبت المنقوش على حسابها بموقع «تويتر» مهنئة الدول الخمس «اتمنى لهم التوفيق في مهمتهم للحفاظ على السلام والأمن والتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة».

ومن المقرر أن تشغل الدول الخمس، مقاعد عضويتها غير الدائمة في المجلس اعتبارا من مطلع العام 2023، وذلك بديلا عن الدول المزمع انتهاء عضويتها غير الدائمة في المجلس مع نهاية العام الجاري، وهي كل من الهند وإيرلندا وكينيا والمكسيك والنرويج. وتعد هذه هي المرة الأولى، التي تنضم فيها موزامبيق وسويسرا ومالطا إلى عضوية المجلس.