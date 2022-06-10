الحبري: نفى مركزي طرابلس صلته بالتقرير الاستثنائي استعراض وهمي من وهم كبير اسمه الكبير

ليبيا – قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري اليوم الخميس إن المصرف المركزي طرابلس ليس له علاقة بالتقرير السنوي الاستثنائي عن الفترة 2015-2020 الصادر عن مركزي بنغازي.

الحبري وفي تصريحات خاصة لقناة “تبادل” أوضح أن التقرير هو وثيقة تاريخية تعكس وجهة نظر مركزي بنغازي عن مدة الانقسام وحتى تاريخه، واصفًا ما أصدره مركزي طرابلس اليوم من نفي بأنه “استعراض وهمي كالعادة من وهم كبير اسمه الكبير”.

يُشار إلى أن مركزي طرابلس أصدر بيانًا اليوم الخميس نفى من خلاله صلته بالتقرير السنوي الاستثنائي الصادر عن مركزي بنغازي عن الفترة من 2015-2020.

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