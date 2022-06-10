الأرصاد: أجواء معتدلة على الشمال الغربي وحرارة مرتفعة على بقية المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود الأجواء المعتدلة على أغلب مناطق الشمال الغربي ، بينما تكون درجات الحرارة مرتفعة على بقية المناطق.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الجمعة، إن المناطق الممتدة من رأس اجدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون بها السماء قليلة السحب والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 27 و 33 درجة مئوية على أغلب المناطق.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء الجمعة على مرتفعات الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لهطول أمطار متفرقة في الليل وصباح السبت والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة أحيانًا، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، فيما تتراوح درجات الحرارة ما بين 32 و36 درجة مئوية على بنغازي والجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتسجل ما بين 40 و45 درجة على بقية المناطق وتسجل انخفاضًا السبت.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، تتكاثر أحيانًا على غات، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول في المساء إلى شمالية شرقية على غدامس والجفرة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 40 و43 درجة مئوية وتتراجع السبت على غدامس والجفرة.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فستكون السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا من مساء السبت إلى شمالية غربية، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 40 و44 درجة مئوية.

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